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Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области разведчика так называемых «ЛДНР». Он дает показания о преступлениях боевиков и причастности Российской Федерации к оккупации Донбасса.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Задержанный разведчик присоединился к боевикам в 2016 году. Он входил в состав разведподразделений боевиков, которые участвовали в боях вблизи Докучаевска, Авдеевки, Луганска и Стилы.
«Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях обстрелов боевиками населенных пунктов и позиций украинских военных для освещения в российских СМИ, как будто провокаций со стороны ВС Украины. Также он рассказал о произволе российских кадровых офицеров по отношению к боевикам из числа местного населения», — сообщили в СБУ.
Разведчику сообщил о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
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Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области разведчика так называемых «ЛДНР». Он дает показания о преступлениях боевиков и причастности Российской Федерации к оккупации Донбасса.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Задержанный разведчик присоединился к боевикам в 2016 году. Он входил в состав разведподразделений боевиков, которые участвовали в боях вблизи Докучаевска, Авдеевки, Луганска и Стилы.
«Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях обстрелов боевиками населенных пунктов и позиций украинских военных для освещения в российских СМИ, как будто провокаций со стороны ВС Украины. Также он рассказал о произволе российских кадровых офицеров по отношению к боевикам из числа местного населения», — сообщили в СБУ.
Разведчику сообщил о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Одесской области контрразведчики СБУ задержали боевика, который служил в силовых ведомствах так званной «ЛНР»