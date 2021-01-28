Сегодня, 28 января, в Николаеве разыскали и привлекли к ответственности водителя, который чуть не сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе.

Об этом пишут на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

В сообщении указано, что 19 января в сети появилась информация о водителе грузового автомобиля Mercedes, едва не сбившем мужчину с ребенком, которые уже переходили проезжую часть по пешеходному переходу на проспекте Центральном. После инцидента водитель вышел из машины и несколько раз ударил мужчину, который в этот момент держал ребенка за руку.

Инспекторы патрульной полиции привлекли нарушителя к административной ответственности по части 1 статьи 122 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах) Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, 25 января николаевские патрульные задержали пьяного мужчину, который нанес телесные повреждения водителю Hyundai и угнал его машину.