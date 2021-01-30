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В больнице в субботу, 30 января, умер украинский военнослужащий Роман Дзюбенко, раненый в Донбассе снайпером боевиков.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Восток» Вооруженных сил Украины.
— Сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером, — говорится в сообщении.
Как сообщает портал АрмияInform, 26-летний Дзюбенко был ранен 26 января неподалеку Новоалександровки в Луганской области. Вражеская пуля пробила насквозь каску воина, он находился в тяжелом состоянии. У Дзюбенко остался полугодовалый сын.
Напомним, 21 января на Донбассе в результате обстрела снайпера погиб украинский военный.
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В больнице в субботу, 30 января, умер украинский военнослужащий Роман Дзюбенко, раненый в Донбассе снайпером боевиков.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Восток» Вооруженных сил Украины.
— Сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером, — говорится в сообщении.
Как сообщает портал АрмияInform, 26-летний Дзюбенко был ранен 26 января неподалеку Новоалександровки в Луганской области. Вражеская пуля пробила насквозь каску воина, он находился в тяжелом состоянии. У Дзюбенко остался полугодовалый сын.
Напомним, 21 января на Донбассе в результате обстрела снайпера погиб украинский военный.