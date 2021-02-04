3 февраля в Службу спасения поступило сообщение о том, что собака упала в заброшенный колодец в Первомайске.
Об этом информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
О происшествии спасателям сообщила женщина, которая живет неподалеку и услышала визг четвероногого.
«Спасатели 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области с помощью лестницы спустились в колодец и достали наружу лохматого», — говорится в сообщении.
Напомним, в 2019 году в Николаеве сотрудники 25 Государственной пожарно-спасательной части приютили двух бельчат, мать которых погибла под колёсами автомобиля.
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3 февраля в Службу спасения поступило сообщение о том, что собака упала в заброшенный колодец в Первомайске.
Об этом информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
О происшествии спасателям сообщила женщина, которая живет неподалеку и услышала визг четвероногого.
«Спасатели 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области с помощью лестницы спустились в колодец и достали наружу лохматого», — говорится в сообщении.
Напомним, в 2019 году в Николаеве сотрудники 25 Государственной пожарно-спасательной части приютили двух бельчат, мать которых погибла под колёсами автомобиля.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
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