3 февраля в Службу спасения поступило сообщение о том, что собака упала в заброшенный колодец в Первомайске.

Об этом информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

О происшествии спасателям сообщила женщина, которая живет неподалеку и услышала визг четвероногого.

«Спасатели 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области с помощью лестницы спустились в колодец и достали наружу лохматого», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году в Николаеве сотрудники 25 Государственной пожарно-спасательной части приютили двух бельчат, мать которых погибла под колёсами автомобиля.