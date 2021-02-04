В Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области, совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции области, задержали на взятке руководителя государственной исполнительной службы.

Об это сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области и пресс-центр СБУ области.

Отмечается, что сотрудники СБУ раскрыли схемы систематического получения взяток в подразделениях Государственной исполнительной службы Николаева и столичного региона. По предварительным данным следствия, начальник Центрального отдела Государственной исполнительной службы в Николаеве причастен к организации коррупционной схеме получения денег от граждан, в том числе фигурантов исполнительных производств. За взятки участники схемы обеспечивали победу «заинтересованных» лиц в ходе проведения электронных торгов арестованного имущества должников.

По данным полиции во время передачи второй части денежного вознаграждения, 3 тысяч долларов, начальник Центрального отдела государственной исполнительной службы в городе Николаеве и посредник были задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

— Установленно, что начальник Центрального отдела государственной исполнительной службы в Николаеве, действуя по предварительному сговору с физическим лицом, которое выполняло роль посредника, получили неправомерную выгоду в размере 4000 долларов за действия в интересах третьего лица по искусственному занижению стоимости арестованного имущества в рамках исполнительного производства, — говорится в сообщении.

Напомним, Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали замначальника отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции за вымогательство взятки в размере 20 тысяч гривен.