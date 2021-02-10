Суд признал незаконной передачу в частную собственность 8 участков на побережье Черного моря в Рыбаковке.

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.

По искам прокуратуры суд признал незаконным и отменил распоряжение Березанской райгосадминистрации о передаче в частную собственность 8 земельных участков общей площадью 8 тысяч кв. м стоимостью 2,4 миллиона гривен.

Участки находятся в пляжной зоне прибрежной защитной полосы Черного моря в зоне отдыха «Рыбаковка». Суд обязал вернуть их в собственность государства.

Ранее сообщалось, что суд отменил решение Очаковского райсовета о передаче земли на Кинбурнской косе сельсовету.