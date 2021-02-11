В Николаеве компания подростков каталась на самокатах по Вечному огню и мемориалу солдатам Второй мировой войны в Николаеве.

Об этом говорится в сюжете ТРК МАРТ.

На видео видно, что подростки сперва сидели на плитах братской могилы, а после начали кататься на самокатах на плитах с именами погибших десантников и по конструкции Вечного огня.

Как известно, ранее в Николаеве компания подростков оплевала Вечный огонь у мемориала солдатам Второй мировой войны, а после потушила пламя.

После инцидента полиция установила личности несовершеннолетних — ими оказались подростки 14-ти, 15-ти и 17-ти лет. Подростки извинились за содеянное, а на их родителей составили административные материалы.

На родителей двоих парней правоохранители составили административные материалы по статье 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», а на 17-летнего парня — по статье 173 КУоАП «Мелкое хулиганство».

Позже стало известно, что один из подростков, которые на прошлой неделе оплевали и потушили Вечный огонь, украл велосипед.

Также напомним, что в июне 2020 года в Николаеве на площади Соборной компания подростков искупалась в арочном фонтане, после этого они пошли сушиться к Вечному огню.