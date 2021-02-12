Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Среди опасных медицинских отходов, которые обнаружии правоохранители, были лекарственные диагностические и дезинфекционные средства, предметы с остатками биологических жидкостей, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, деятельность которых, в частности, связана с COVID-19.

Полицейские задокументировали факты грубого нарушения предприятием-лицензиатом из Киевской области санитарно-противоэпидемических правил и норм по обращению с медицинскими отходами.

Согласно правилам уничтожения лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения. Но предприятие этого не выполняло, а просто свозило остатки к складским помещениям.

О факте обнаружения опасных отходов правоохранители сообщат представителям органов местной власти, чтобы те организовали надлежащую утилизацию выявленных отходов.

Дело открыли по статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с возможным штрафом. Устанавливают людей, причастных к этому правонарушению.

После проведения следственных действий полицейские будут решать вопрос о дополнительной квалификации действий правонарушителей по статье 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в августе 2020 года жители поселка Ольшанское Николаевской области протестовали против открытия мини-завода по переработке медицинских отходов.