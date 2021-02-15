В подвале одного из многоквартирных домов в Заводском районе Николаева поселилась пара людей без определенного места жительства. Жильцы дома просят им помочь, а также опасаются последствий такого соседства.

Об этом написала жительница дома по улице Генерала Карпенко, 9 в группе «Сontact Center при Миколаївській міській раді».

Она сообщила, что в подвале жилого дома поселилась семейная пара. По их словам, они приехали из Цюрупинска Херсонской области в Николаев в поисках работы. Также они рассказали, что им некуда возвращаться, поскольку их дом сгорел вместе с документами и всем нажитым имуществом.

Жильцы дома говорят, что новые «соседи» оборудовали в подвале себе условия для жизни — провели освещение, пользуются электрической плиткой, воду для своих нужд берут из системы отопления, а питьевую набирают в парке «Лески» из родника. При этом, как утверждает пара, женщина находится в положении.

— От имени всех жильцов дома, прошу помочь в решении сложившейся ситуации? Если верить тому, что они нам рассказали, то нужно срочно решить эту проблему и оказать им помощь. Мы, жильцы, в свою очередь переживаем, что жизнь в подвале этих людей подвергает опасности весь дом, так как из-за слива воды из системы, где трубы не из новых, может случиться порыв системы отопления в доме и залить весь подвал, а также пользование электроприборами может вызвать замыкание электросети, ну и в худшем случае — пожар в подвале, — написала она.

Женщина добавила, что жильцы обращались в полицию Заводского района, где им ответили, что могут только провести с новыми «соседями» беседу и дать предупреждение о выселении.

— Но это не решение проблемы. И сколько можно вести такие разговоры и предупреждать? Куда и к кому необходимо обращаться для решения этой проблемы? — написала она.

Ранее жители Первомайска взбунтовались против открытия социального хостела — люди боялись, что он станет приютом для бомжей.