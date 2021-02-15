Об этом сообщает пресс-служба Госсударственной службы по чрезвычайным ситуациям Закарпатья.

Двое киевлян заблудились в ночь с 13 на 14 февраля вблизи села Березники на склоне горы Гемба во время катания на лыжах.

Около 12:00 14 февраля спасатели сообщили, что нашли одного из туристов. Состояние его здоровья было удовлетворительным. А вот на поиски второго лыжника вылетел вертолет Ми-8 ГСЧС Украины. Впоследствии привлекли и второй вертолет.

По состоянию на утро 15 февраля поиски продолжаются. К поисково-спасательным работам дополнительно привлекли личный состав горных поисково-спасательных отделений Специального центра быстрого реагирования Дрогобыча и ГСЧС Львовской области.

Сейчас ищут киевлянина 66 человек и 13 единиц техники: 47 спасателей ГСЧС Закарпатской и Львовской областей и со 2-го специального центра быстрого реагирования Дрогобыча. Также помогают 10 лесников и 9 волонтеров. На месте происшествия развернули штаб по поиску и спасению.