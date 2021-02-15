Чемпионка Украины по легкой атлетике Ольга Ладыга, которая в прошлом году сбила насмерть девушку в Николаеве, просит суд провести дополнительную экспертизу ДТП. Сторона обвинения считает это попыткой затягиванием процесса.

Об этом стало известно в понедельник, 15 февраля, в ходе заседания Заводского районного суда города Николаева, передает корреспондент НикВести.

В ходе заседания адвокаты обвиняемой обратились к судье с просьбой провести дополнительную экспертизу дорожно-транспортного происшествия во Львовском научно-исследовательском экспертно-криминалистическомцентре. Объясняя причины своего ходатайства адвокаты Ольги Ладыги отметили, что ранее две экспертизы проводились в Николаеве и Одессе, однако их результаты противоречат друг другу.

В свою очередь прокурор и адвокат родственников погибшей в ДТП девушки попросили суд отказать в удовлетворении ходатайства обвиняемой. По их словам, вина Ольги Ладыги в совершении смертельного ДТП доказана. В частности, они сослались на показания свидетелей аварии, видеозапись с видеорегистратора машины, которая в момент столкновения проезжала мимо, а также на результаты проведенных экспертиз. По мнению прокурора и адвоката, защита Ольги Ладыги пытается затянуть рассмотрение дела по сути.

Также в ходе заседания суда стало известно, что муж погибшей получил от обвиняемой 25 тысяч гривен материального ущерба, связанного с похоронами девушки.

В итоге судья Вячеслав Кузьменко удалился в совещательную комнату для принятия решения, которое будет объявлено во вторник, 16 февраля.

Напомним, ДТП произошло 13 марта 2020 года на улице Озерной в микрорайоне Намыв. Возле супермаркета «Сильпо» Mitsubishi Pajero сбил девушку, переходившую улицу по пешеходному переходу, после чего кроссовер врезался в легковушку Geely Emgrand. 32-летняя женщина от полученных травм погибла на месте.

У водителя автомобиля Mitsubishi Pajero 25-летней Ольги Ладыги, которая насмерть сбила девушку, не было водительского удостоверения.

4 июня 2020 года Ольгу Ладыгу отпустили под домашний арест.