Возле села Шмидтово в Снигиревском районе Николаевской области неизвестный из охотничьего оружия ранил пятерых лебедей-шипунов и оставил их в пруду. Четырех птиц спасти не удалось.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

С октября 2020 года, как рассказывают местные жители, в пруду села Шмидтово поселилось больше сорока особей лебедей. 6-го февраля во второй половине дня к ставку подъехал автомобиль с несколькими неизвестными мужчинами. Один из мужчин начала стрелять по лебедям, плававшим в пруду.

Выстрелы услышали местные жители, которые прибежали к пруду. По их словам, мужчина направил ружье в сторону людей.

— Этот человек не целился в лебедей. Он целился в нашу сторону. Он поднял ружье, направив уже не на лебедей, а выше. Тогда нам стало страшно, все начали отступать назад, потому что, в кого бы он стал стрелять — в нас или в лебедей, не было понятно. Когда уже мои родители не побоялись, начали бежать, мать начала им кричать. Тогда он опустил ружье, и они просто уехали, — рассказала свидетельница происшествия Елена Дорофеева.

Замерзшие трупы нескольких птиц в камышах нашли местные жители. Тогда они позвонили старосте села Вячеславу Кравченко, он уже и вызвал полицию. Полиция приехала где-то около 8 часов вечера часов.

— Информация о данном событии была зарегистрирована в журнал Единого учета. В ходе первоочередной проверки полицейские Херсонщины выяснили, что данный факт имел место возле одного из населенных пунктов Снигиревского района Николаевской области. Сейчас собранные материалы готовятся для передачи в следственное подразделение местного органа полиции для принятия законного решения, — сказала пресс-секретарь Национальной полиции в Херсонской области Татьяна Пшонь.

Двух раненых лебедей забрали к себе жители села. Один из них спустя несколько дней умер. Другого лебедя, по словам Елены, удалось подлечить, после чего птица набралась сил и улетела.

Отмечается, что лебеди-шипуны находятся под охраной Директивы ЕС «Об охране диких птиц», Бернской и Боннской конвенций и «Соглашения об охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц».

Напомним, что в 2016 году в Березанском районе Николаевщины неизвестные устроили засаду и расстреляли более 20 белых лебедей.