На территории общеобразовательной школы в селе Ивановка Очаковского района сегодня утром, около 7:36, взорвался твердотопливный котел.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации, в помещении котельной под железобетонной плитой оказался человек.

На вызов выехали два подразделения 22 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. На месте также возник пожар на площади 2 м2, который был ликвидирован спасателями.

На место дополнительно направлен специальный аварийно-спасательный автомобиль САРМ-С, актокран КТА-18 на базе КамАЗ-53228 от аварийно-спасательного отряда спецназначения для разбора разрушенных конструкция и деблокирования пострадавшего, а также дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ.

Сейчас принимаются все необходимые меры для спасения гражданина. Обстоятельства события выясняются, на месте работают сотрудники полиции, медики, кран от воинской части А2637.