Вечером, 5 марта, на улице Спасской (между Соборной и Московской) в Николаеве неизвестные самовольно установили торговый киоск.

Об этом сообщил директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолаев в Facebook.

— Буквально полчаса назад какие-то люди приехали и бросили киоск. Как всегда, это делается перед праздниками, поздно вечером. Значит, у людей нет документов на этот киоск. Будем расценивать это как вызов. Считайте, что ваш вызов принят, — заявил Андрей Ермолаев.

Чиновник обратился через соцсеть к владельцам киоска, назвав из «неумными людьми», и потребовал в течение суток самостоятельно убрать незаконную конструкцию.

— У вас есть 24 часа, чтобы убрать этот киоск самостоятельно. В противном случае — это сделаем мы, — сказал Андрей Ермолаев.

Напомним, летом прошлого года в Николаеве владелец незаконного киоска, который собирался снести глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сам демонтировал конструкцию.