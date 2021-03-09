Во вторник, 9 марта, в Николаеве мужчина в ходе конфликта избил женщину-водителя троллейбуса и скрылся на автомобиле «ВАЗ».

Об этом сообщает издание Преступности.НЕТ со ссылко на правоохранительные органы.

Конфликт начался во время движения троллейбуса, который двигался по маршруту №6 в направлении микрорайона «Северный» – одна из пассажирок начала спорить с водителем по поводу оплаты проезда.

Когда троллейбус приехал на конечную остановку в «Северном» по улице Архитектора Старова, то в салон забежал мужчина и нанес водителю несколько ударов в голову. После нападения мужчина сел в автомобиль «ВАЗ» и скрылся с места происшествия.

В результате инцидента женщину-водителя забрала карета скорой медицинской помощи. У пострадавшей предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Очевидцы успели сфотографировать автомобиль и мужчину — его разыскивают. На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативной группы, которая устанавливает подробности случившегося.

На коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс» рассказали, что конфликт начался из-за того, что водитель попросила пассажирку заменить поврежденную пятигривневую купюру на более целую. Она дала 50 гривен и водитель начала передавать ей сдачу с билетом, но пассажирка ударила водителя по руке, деньги упали. После этого пассажирка начала возмущаться за якобы отсутствие медицинской маски у водителя, хотя женщина была в ней. Также женщина грозилась водителю, что ее уволят с работы. На предприятии просят граждан, которые что-то знают о нападавшем, сообщить об этом в полицию.

Напомним, в Николаеве все чаще стали поступать сообщения по поводу препятствования работы новых городских автобусов МАЗ. Так, одного из водителей автобусов ударили по голове отверткой.