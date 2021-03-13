Троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.
Об этом информирует газета Aftenposten.
— Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре, — отметил Норвежский институт здравоохранения.
Напомним, FHI и Норвежское агентство по лекарственным средствам прекратят любое использование вакцины AstraZeneca в Норвегии до тех пор, пока датские отчеты о возможных смертельных побочных эффектах не будут расследованы. По данным FHI, программа вакцинации в Норвегии откладывается.
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Троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.
Об этом информирует газета Aftenposten.
— Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре, — отметил Норвежский институт здравоохранения.
Напомним, FHI и Норвежское агентство по лекарственным средствам прекратят любое использование вакцины AstraZeneca в Норвегии до тех пор, пока датские отчеты о возможных смертельных побочных эффектах не будут расследованы. По данным FHI, программа вакцинации в Норвегии откладывается.