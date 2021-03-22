Департамент Киберполиции и Главное следственное управление Нацполиции Украины выявили мошенническую группу. Аферисты уже успели оболванить 55 тысяч человек и выманить у них 150 миллионов гривен под предлогом «продуманных инвестиций» в «надежных руках». Махинаторы обещали вкладчикам пассивный годовой доход до 350%.

О разоблачении схемы сообщает Нацполиция.

Финансовую пирамиду организовали четверо мужчин: создали сайт, на котором и предлагали прибыль до 350% годовых при вложении в внутреннюю валюту сайта, ее же называли сертификатом. Стоимость сертификатов колебалась от 300 до сотен тысяч гривен. Эти средства обещали выгодно инвестировать в криптовалюту, однако сайт не позволял выводить малейшую прибыль, а стоимость криптовалюты была в сотню раз меньше, чем говорили мошенники.

В схему вложились более 55 тысяч граждан, и по предварительным данным сумма нанесенных убытков составляет более 150 миллионов гривен. По данному факту открыто уголовное дело по статье о мошенничестве, фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее НикВести сообщали, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limиted» завладели средствами граждан Украины и иностранцев более чем 340 миллионов гривен.