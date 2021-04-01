По состоянию утро 1 апреля в Николаевской области зарегистрировано 327 новых случаев COVID-19. Из них на Николаев приходится 221 новый случай.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация на странице в Facebook.
Кроме того, за сутки выздоровели 58 человек, всего с начала эпидемии — 41 950. От последствий COVID-19 за сутки умерли 18 человек, всего — 1080 жителей области.
Ситуация по районам области:
— Николаев — 34445 (+221)
— Первомайск — 1827 (+26)
— Южноукраинск —1608 (+14)
—Вознесенск — 1340 (+3)
— Очаков — 1061;
— Арбузинский район — 617 (+1)
— Баштанский район — 709 (+7)
— Березанский район — 605 (+1)
— Братский район — 438 (+3)
— Березнеговатский район — 293;
— Веселиновский район — 520 (+1)
— Витовский район — 2047 (+18)
— Вознесенский район— 512 (+2)
— Врадиевский район — 441;
— Еланецкий район — 232 (1);
— Вознесенский район — 693;
— Казанковский район — 523 (8);
— Кривоозерский район — 319;
— Николаевский район — 773 (+2)
— Новобугский район — 540;
— Новоодесский район — 1105 (11);
— Очаковский район — 491;
— Первомайский район — 595 (+7)
— Снигиревский район — 517 (1).
В сообщении также отмечается, что за последние сутки методом ПЦР обследовано — 1225 человек, методом ИФА —368.
Как сообщалось, по состоянию на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 17 569 новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умер 421 человек, выздоровели — 9 602.
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По состоянию утро 1 апреля в Николаевской области зарегистрировано 327 новых случаев COVID-19. Из них на Николаев приходится 221 новый случай.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация на странице в Facebook.
Кроме того, за сутки выздоровели 58 человек, всего с начала эпидемии — 41 950. От последствий COVID-19 за сутки умерли 18 человек, всего — 1080 жителей области.
Ситуация по районам области:
— Николаев — 34445 (+221)
— Первомайск — 1827 (+26)
— Южноукраинск —1608 (+14)
—Вознесенск — 1340 (+3)
— Очаков — 1061;
— Арбузинский район — 617 (+1)
— Баштанский район — 709 (+7)
— Березанский район — 605 (+1)
— Братский район — 438 (+3)
— Березнеговатский район — 293;
— Веселиновский район — 520 (+1)
— Витовский район — 2047 (+18)
— Вознесенский район— 512 (+2)
— Врадиевский район — 441;
— Еланецкий район — 232 (1);
— Вознесенский район — 693;
— Казанковский район — 523 (8);
— Кривоозерский район — 319;
— Николаевский район — 773 (+2)
— Новобугский район — 540;
— Новоодесский район — 1105 (11);
— Очаковский район — 491;
— Первомайский район — 595 (+7)
— Снигиревский район — 517 (1).
В сообщении также отмечается, что за последние сутки методом ПЦР обследовано — 1225 человек, методом ИФА —368.
Как сообщалось, по состоянию на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 17 569 новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умер 421 человек, выздоровели — 9 602.