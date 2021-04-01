По состоянию утро 1 апреля в Николаевской области зарегистрировано 327 новых случаев COVID-19. Из них на Николаев приходится 221 новый случай.

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация на странице в Facebook.

Кроме того, за сутки выздоровели 58 человек, всего с начала эпидемии — 41 950. От последствий COVID-19 за сутки умерли 18 человек, всего — 1080 жителей области.

Ситуация по районам области:

— Николаев — 34445 (+221)

— Первомайск — 1827 (+26)

— Южноукраинск —1608 (+14)

—Вознесенск — 1340 (+3)

— Очаков — 1061;

— Арбузинский район — 617 (+1)

— Баштанский район — 709 (+7)

— Березанский район — 605 (+1)

— Братский район — 438 (+3)

— Березнеговатский район — 293;

— Веселиновский район — 520 (+1)

— Витовский район — 2047 (+18)

— Вознесенский район— 512 (+2)

— Врадиевский район — 441;

— Еланецкий район — 232 (1);

— Вознесенский район — 693;

— Казанковский район — 523 (8);

— Кривоозерский район — 319;

— Николаевский район — 773 (+2)

— Новобугский район — 540;

— Новоодесский район — 1105 (11);

— Очаковский район — 491;

— Первомайский район — 595 (+7)

— Снигиревский район — 517 (1).

В сообщении также отмечается, что за последние сутки методом ПЦР обследовано — 1225 человек, методом ИФА —368.

Как сообщалось, по состоянию на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 17 569 новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умер 421 человек, выздоровели — 9 602.