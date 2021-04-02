Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепропетровской лидера террористической группы из «ЛНР». Эта группа принимала активное участие в боевых действиях против украинских военных на Донбассе, проводила диверсии, а также причастна к убийству сотрудника СБУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отметили в спецслужбе, житель временно оккупированного Славяносербского района в 2014 году присоединился к незаконному формированию боевиков из «ЛНР».

«Он организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО. ...Злоумышленники совершали особо тяжкие преступления против мирного населения региона, в частности, незаконно лишали свободы людей для выкупа», — сообщили в СБУ.

Также боевик возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец.

«Этот объект критической инфраструктуры был затем взорван участниками незаконного вооруженного формирования, которым руководил подозреваемый», — добавили правоохранители.

После конфликта с главарями боевиков и опасения за свою жизнь подозреваемый вернулся на подконтрольную Украине территорию. Его в ходе спецоперации задержали в Днепропетровской области.

Боевику сообщили о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 113 (диверсия) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ выявила на Донбассе два схрона боевиков — припасы спрятали в 2014 году.