В Николаеве на детскую площадки возле дома № 54 по проспекту Мира упало дерево. Жильцы соседних домов неоднократно обращались в Департамент ЖКХ с просьбой обрезать деревья возле площадки.

Об этом в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» написала Оксана Байталюк.

«Утреннее неприятное событие во дворе дома № 54 по пр. Мира. Совершенно случайно никто не пострадал! Детская площадка — эпицентр сбора детей по всему микрорайона, потому что площадка действительно достойная», — отметила она.

Оксана Байталюк добавила, что безопасность на площадке оставляет желать лучшего. Жильцы неоднократно обращались в Департамент ЖКХ. Она также прикрепила ответ из ДЖКХ.

Там говорят, что еще в 2019 году несколько раз проводили обследование, акты направили в администрацию Ингульского района.

Согласно документам, датированным октябрем 2019 года, предполагалась обрезка 42 деревьев, а также снос тополя и березы. Однако работы, по словам жильцов, выполнены не были.

Напомним, в сентябре николаевские спасатели убрали поваленное дерево с крыши легкового автомобиля «Opel Astra».