В Николаеве разоблачили преступную группу лиц, которая распространяла особо опасный наркотик — метадон. Чтобы действовать беспрепятственно, дилеры пообещали начальнику подразделения полиции ежемесячные взятки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Работники Николаевского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили деятельность на территории Николаева группы лиц, которая наладила сбыт метадона. Причастными к преступному бизнесу оказались пятеро местных жителей — трое женщин и двое мужчин в возрасте от 29 до 49-ти лет.

Чтобы избежать проблем с правоохранительными органами, злоумышленники обратились к начальнику Управления противодействия наркопреступности (УПН) в Николаевской области и предложили ему взятки — 15 тысяч гривен ежемесячно. О предложении чиновник полиции сразу доложил руководству и работникам внутренней безопасности.

Следственным управлением полиции Николаевщины были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Совместными действиями работники полиции, при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры, задокументировали факт предоставления обещанной ежемесячной взятки должностному полиции. Также была проведена оперативная закупка наркотовара.

При физической поддержке бойцов КОРДа и полиции особого назначения всех участников наркогруппы задержали. Проведены санкционированные обыски. Во время мероприятий обнаружены и изъяты наркотики, деньги, мобильные телефоны и банковские карточки.

Следователи полиции пока объявили о подозрении злоумышленникам, они задержаны. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения. За сбыт наркотиков в составе организованной группы фигурантам грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Продолжается дальнейшее следствие.