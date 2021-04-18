Девяносто семь человек были ранены после того, как поезд сошел с рельсов в египетской провинции Калиубия.
Об этом сообщает Arabnews, ссылаясь на заявление Минздрава страны.
58 машин скорой помощи приехали на место происшествия и развезли пострадавших по трем больницам в регионе.
Министр здравоохранения Египта Хала Заид уже направляется в провинцию Калиубиа, чтобы осмотреть пострадавших в результате инцидента.
Поезд отправился из Каира в 13:20. и должен был прибыть в Мансуру в 17:00.
Ранее НикВести сообщали, что пять десятков человек погибли после того, как тайваньский поезд сошел с рельсов.
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Девяносто семь человек были ранены после того, как поезд сошел с рельсов в египетской провинции Калиубия.
Об этом сообщает Arabnews, ссылаясь на заявление Минздрава страны.
58 машин скорой помощи приехали на место происшествия и развезли пострадавших по трем больницам в регионе.
Министр здравоохранения Египта Хала Заид уже направляется в провинцию Калиубиа, чтобы осмотреть пострадавших в результате инцидента.
Поезд отправился из Каира в 13:20. и должен был прибыть в Мансуру в 17:00.
Ранее НикВести сообщали, что пять десятков человек погибли после того, как тайваньский поезд сошел с рельсов.