В Черкассах во время занятия по пулевой стрельбе в тире, который находится в гимназии № 9, 14-летний школьник получил пулевое ранение в голову. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Черкасский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

19 апреля в 16:24 диспетчер приняла вызов о пулевом ранении головы у 14-летнего ребенка в тире Черкасской городской гимназии № 9. Отмечается, что фельдшерская бригада экстренной медицинской помощи прибыла к месту происшествия за 3 минуты, еще через 4 минуты к ней в помощь прибыла реанимационная врачебная бригада.

«По прибытию медики обнаружили, что пациент находится в критическом состоянии без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы. После стабилизации состояния, подростка, в сопровождении полиции, медики доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы», — говорится в сообщении.

Парень — ученик одной из школ города. По предварительной информации, в лечебном учреждении у него наступила остановка дыхания и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, в Николаеве школьник из-за неудачной шутки одноклассника попал в больницу и был прооперирован.