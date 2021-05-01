Сегодня, 1 мая, в Николаевской области на Кинбурнской косе правоохранители разоблачили браконьеров, которые выловили 51 тысячу креветки и более 800 особей рыбы на общую сумму свыше 65 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Относительно трех браконьеров составлены админпротоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира». Административные материалы будут направлены в суд для принятия законного решения.

Сети изъяли сотрудники полиции.

Также по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 249 УК Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом».

Напомним, глава профсоюза промышленников Николаевской области «Сильные вместе» Евгений Полтавчук рассказал, что управление экологии облгосадминистрации долгое время не подписывает документы, устанавливающие лимит на вылов рыбы, из-за чего предприниматели не могут заниматься данной деятельностью.