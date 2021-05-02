В Эфиопии не менее 15 человек погибли в штате Оромия в результате нападения сепаратистов из так называемой «Армии освобождения Оромо».

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

— В районе Хоро-Гудру Воллега боевики остановили вечером 30 апреля автобус, который следовал из штата Амхара, и убили 15 пассажиров, – заявил глава отдела региональной полиции Берхану Ебейс и добавил, что также есть несколько раненых.

В район нападения были направлены дополнительные силы полиции.

«Армия освобождения Оромо» представляет собой военное крыло «Фронта освобождения Оромо», которое часто действует самостоятельно.

Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штатом Оромия, в котором проживают 35 млн человек.

Ранее в Эфиопии боевики напали на село и убили 30 мирных жителей. Еще 15 человек были ранены. По словам очевидцев, погибшие преимущественно были этническими амхара.

Напомним, что в городе Сан-Хосе в американском штате Калифорния неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей в баптистской церкви. В результате происшествия двое людей погибли и еще несколько получили ножевые ранения.