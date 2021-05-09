На Донбассе сепаратисты за сутки, 8 мая, девять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС в воскресенье, 9 мая.

Возле Марьинки противник дважды открывал огонь из противотанковых пушек калибра 100-мм и автоматических станковых гранатометов. К тому же, сепаратисты совершили обстрел гражданской инфраструктуры города. В результате повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя.

Также вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120 калибра. Сепаратисты два раза осуществили обстрел с минометов 82 калибра и стрелкового оружия в районе Авдеевки и один раз в пригороде населенного пункта Опытное.

Недалеко от поселка Новгородское противник совершил обстрел в сторону позиций наших защитников с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, а возле поселка Золотое-4 — со станковых противотанковых гранатометов.

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