В Николаевском порту выявили 13 тонн контрабандных товаров, которые пытались ввезти в Украину под видом цемента.

Об этом во вторник, 18 мая, сообщает пресс-служба Госполгранслужбы.

Отмечается, что тонны товара - обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и т.д. были прикрыты сверху цементом.

Сейчас все еще продолжается выгрузка биг-бэгов (мягких контейнеров) с контрабандным товаром. По состоянию на 8 утра уже выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром.

Тем временем правоохранители начали следствие и устанавливают круг причастных к незаконной сделки людей.

После проведения экспертиз и перерасчета будет установлена сумма оценки товаров.

Напомним, что в Ровенской области полицейские изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов.