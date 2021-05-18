В понедельник вечером, 17 мая, на автодороге Тернополь — Рава-Русская произошло масштабное ДТП.

Как сообщили в патрульной полиции Львовской области, на железнодорожном переезде в районе села Липник 49-летний водитель микроавтобуса Renault Trafic врезался на скорости в Mercedes-Benz Sprinter, который, в свою очередь, протаранил еще один Mercedes-Benz и вылетел на пути где в него врезался локомотив.

Его водителя доставили в больницу, однако от дальнейшей госпитализации мужчина отказался.

— У виновника аварии обнаружили признаки алкогольного опьянения. Когда ему предложили пройти проверку, он сказал, что не управлял этим транспортным средством и уходит отсюда. На законные требования полицейских водитель не реагировал и продолжал идти в неизвестном направлении. Для установления обстоятельств и составления необходимых материалов, мужчину задержали, — говорится в сообщении.

В итоге водитель все же прошел проверку на алкотестере Drager. Результат показал 1,6 промилле.

Напомним, рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, 6 человек скончались, больше десятка раненых.