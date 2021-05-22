Хозяин квартиры на момент преступления находился в другой области, но уведомил правоохранителей, которые и застали злоумышленника.

Об этом информирует Первомайский районный отдел полиции ГУНП Николаевской области.

Сегодня ночью, 22 мая, в полицию позвонил 34-летний хозяин квартиры по улице Достоевского в Первомайске. Он доложил, что в его квартиру, которая оборудована камерами видеонаблюдения и сигнализацией, проникли посторонние, о чем он получил извещение на мобильный телефон. Сам заявитель в то время находился в другом регионе.

По прибытии экипаж отдела реагирования патрульной полиции выяснил, что в доме действительно находится злоумышленник. Он уже нашел часы хозяина квартиры и рыскал по комнатам.

Вора доставили в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208. Им оказался 34-летний местный житель, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 15, части 3 статьи 185 «Покушение на кражу, соединенную с проникновением в жилище». Задержанному грозит до шести лет заключения.

Напомним, народного депутата Алексея Гончаренко обокрали в поезде «Одесса-Ковель». У него украли сумку с 20 тысячами гривен и банковские карты.