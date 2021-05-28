С 22:00 следующей пятницы, 4 июня, до 22:00 субботы, 5 июня, в центре города будет частично ограничено движение.
Об этом сообщают на сайте Николаевского городского совета.
Движение автотранспорта временно запретят по улице Адмиральской на участке от улицы Лягина до Московской, а также по Ингульскому спуску.
Меры планируются в связи с проведением художественной акции «Гимн Украины» в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины. Мероприятие состоится в формате флешмоба.
Напомним, 6 июня в Николаеве состоится полумарафон — по ряду улиц будет ограничено движение транспорта.
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С 22:00 следующей пятницы, 4 июня, до 22:00 субботы, 5 июня, в центре города будет частично ограничено движение.
Об этом сообщают на сайте Николаевского городского совета.
Движение автотранспорта временно запретят по улице Адмиральской на участке от улицы Лягина до Московской, а также по Ингульскому спуску.
Меры планируются в связи с проведением художественной акции «Гимн Украины» в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины. Мероприятие состоится в формате флешмоба.
Напомним, 6 июня в Николаеве состоится полумарафон — по ряду улиц будет ограничено движение транспорта.