Альпинистку из Одессы Яну Кривошею, которую с начала мая искали в горах Анталии, нашли мертвой возле горы Геиксивриси.
Об этом сообщает Украинский портал Турции в Facebook.
Предполагают, что Яна Кривошея погибла, упав с отвесных скал.
Как пишет Украинская правда, в течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей, как местных, так и украинских.
Однако тело удалось найти только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии.
После того, как тело погибшей альпинистки была снято со скал командой поисково-спасательных служб жандармерии, его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.
Напомним, в базовом лагере на Эвересте произошла массовая вспышка коронавируса. Заразились как минимум 100 альпинистов и вспомогательный персонал.
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Альпинистку из Одессы Яну Кривошею, которую с начала мая искали в горах Анталии, нашли мертвой возле горы Геиксивриси.
Об этом сообщает Украинский портал Турции в Facebook.
Предполагают, что Яна Кривошея погибла, упав с отвесных скал.
Как пишет Украинская правда, в течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей, как местных, так и украинских.
Однако тело удалось найти только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии.
После того, как тело погибшей альпинистки была снято со скал командой поисково-спасательных служб жандармерии, его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.
Напомним, в базовом лагере на Эвересте произошла массовая вспышка коронавируса. Заразились как минимум 100 альпинистов и вспомогательный персонал.