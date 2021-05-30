Вследствие загрязнения пластиком из горящего контейнеровоза MV X-Press Pearl Шри-Ланка сталкивается с «самым сильным загрязнением пляжей в истории страны».

Об этом пишет УП.

Руководительница Управления морской среды и защиты (MEPA) страны Дхаршани Лахандапура сказала, что «это, вероятно, самое сильное загрязнение пляжей в нашей истории».

Как сообщается, власть беспокоят миллионы полиэтиленовых гранул, вымываемые на пляжах и угрожающие мелководью, где разводят рыб. Набережная, пострадавшая от загрязнения, известна крабами и гигантскими креветками, а также туристическими пляжами.

Оценивается влияние на мангровые заросли, лагуны и морскую дикую природу в регионе.

Зарегистрированный в Сингапуре MV X-Press Pearl следовал из индийского порта Хазир в Сингапур с 1486 контейнерами, большинство из которых содержали химикаты. Он загорелся 20 мая, ожидая входа в гавань столицы Коломбо. Вероятно, пожар был вызван утечкой азотной кислоты.

Большая часть груза корабля, в том числе 25 тонн азотной кислоты, гидроксида натрия, смазочных материалов и других химикатов, похоже, была уничтожена в результате пожара. Последние 30 контейнеров упали за борт в море, а их содержание вымыло на берег на расстояние более 37 километров.

Ранее Европейский парламент проголосовал за запрет одноразовых пластиковых столовых приборов, ватных палочек, соломинок и мешалок в рамках всеобъемлющего закона против пластиковых отходов, который портит пляжи и загрязняет океаны.