В Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.

Об этом сообщает журналистка Наталья Приходько.

Дерево обрушилось на стену пятиэтажного жилого дома, потянув за собой и оборвав провода. На втором и третьем этажах задело окна, но они уцелели. На данный момент к месту прибыла и начлаа работать ремонтная бригада «Николаевоблэнерго». Ожидают также аварийно-спасательный отряд.

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