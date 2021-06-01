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В Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.
Об этом сообщает журналистка Наталья Приходько.
Дерево обрушилось на стену пятиэтажного жилого дома, потянув за собой и оборвав провода. На втором и третьем этажах задело окна, но они уцелели. На данный момент к месту прибыла и начлаа работать ремонтная бригада «Николаевоблэнерго». Ожидают также аварийно-спасательный отряд.
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Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
В Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.
Об этом сообщает журналистка Наталья Приходько.
Дерево обрушилось на стену пятиэтажного жилого дома, потянув за собой и оборвав провода. На втором и третьем этажах задело окна, но они уцелели. На данный момент к месту прибыла и начлаа работать ремонтная бригада «Николаевоблэнерго». Ожидают также аварийно-спасательный отряд.
111