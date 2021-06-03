Позавчера, 1 июня, правоохранители пресекли незаконную деятельность сall-центра в одном из офисов в центре города.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

На момент проведения следственных действий в сall-центре «работали» 30 операторов, которые представлялись жертвам сотрудниками банка и завладевали их персональными данными. Организовала деятельность 33-летняя жительница другой области, помощь в вербовке операторов ей оказывали двое николаевцев.

По адресу организации полицейские провели обыски, изъяли и направили на экспертизу 102 компьютера, сервер и 28 мобильных телефонов.

По словам начальника отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области Анны Забелиной, раньше подобные преступления совершались в основном из тюрем, но в последние годы незаконные call-центры открываются в крупных городах, маскируя свою деятельность под интернет-магазины, центры обслуживания клиентов, горячие линии и тому подобное.

Правоохранители устанавливают окончательное количество пострадавших и сумму нанесенного им ущерба. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 190 «Мошенничество», за что предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Напомним, 25 мая правоохранители разоблачили мошенниц, которые получали предоплату или полную стоимость несуществующих товаров и пропадали.