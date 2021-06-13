С начала суток в воскресенье, 13 июня, в районе ООС не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

— С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет, — говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.



Напомним, что ранее сепаратисты не пропустили через КПВВ 30 украинцев за неделю. Украинские пограничники обеспечили возвращение граждан на территорию, подконтрольную правительству.

Ранее боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате один военнослужащий получил пулевое ранение.