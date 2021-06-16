В ночь на 16 июня в Николаеве начался ливень, который не прекращался до самого утра. В результате некоторые улицы города в очередной раз затопило.

Об этом сообщают николаевцы в социальных сетях.

В частности, в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева» опубликовали видеозапись затопленной дороги в районе Нефтебазы (Космонавтов — Железнодорожная).

Также традиционно залило и дорогу по улице Садовой.

А вот в районе многострадальных Дормашины и Велама, отмечают водители, проезжаемость сегодня нормальная. При этом жалуются на состояние полотна после дождя на Ингульском мосту, Пушкинской и Никольской.

«Размыло дождем асфальт. Дождь кислотный или асфальт гуталиновый?», — отмечает николаевец.

Также из-за непогоды в Николаеве упало дерево, повредив два припаркованных автомобиля — Skoda и Ford, сообщил Игорь Блошко на своей странице в Facebook.

Напомним, что в Николаеве днем 14 июня также прошел проливной дождь, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц, в том числе и в центре города.