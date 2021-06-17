Ночью в Ивано-Франковске в общежитии и еще четырех многоэтажках произошла утечка неизвестного вещества. В больницу попали восемь подростков, трое из которых в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В 00:25 спасателям поступило сообщение о том, что по нескольким адресам ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (предварительно похожий на природный газ). Запах почувствовали в четырехэтажном здании общежития «Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса», а также в четырех многоэтажных жилых домах по вул. Петлюры, 23, 25, вул. Коновальца, 144, 146

— В результате происшествия пострадало 8 подростков (2004 и 2005 г. р.) из общежития колледжа, которые госпитализированы в больницу (3 человека в тяжелом состоянии и 5 человек в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет), — говорится в сообщении.

Аварийная бригада обследовала дома и прилегающие территории, однако утечки природного газа не обнаружили. Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины провел замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.

По состоянию на 7 утра, резкого запаха в воздухе неизвестного вещества не ощущается.

Напомним, 17 ноября 2020 года спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного жилого дома по улице 3 Линия в Николаеве, который произошел из-за утечки газа.