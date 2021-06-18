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В метро Киева сегодня, 18 июня, на станции Золотые ворота загорелась проводка. Возгорание потушили с помощью тряпки на швабре.
Видео происшествия опубликовал Телеграм-канал Киев Оперативный.
— Техника пожаротушения в столичной подземке просто поражает. Киев, станция метро Золотые Ворота, — говорится в подписи к видео.
Сообщается, что возгорание произошло около 07:30 на пересадочном узле со станции Театральная.
На кадрах записи видно, как работник метро и при помощи швабры с тряпкой потушил огонь.
Ранее сообщалось, что на одном из предприятий Николаева из-за обогревателя выгорело здание.
В метро Киева сегодня, 18 июня, на станции Золотые ворота загорелась проводка. Возгорание потушили с помощью тряпки на швабре.
Видео происшествия опубликовал Телеграм-канал Киев Оперативный.
— Техника пожаротушения в столичной подземке просто поражает. Киев, станция метро Золотые Ворота, — говорится в подписи к видео.
Сообщается, что возгорание произошло около 07:30 на пересадочном узле со станции Театральная.
На кадрах записи видно, как работник метро и при помощи швабры с тряпкой потушил огонь.
Ранее сообщалось, что на одном из предприятий Николаева из-за обогревателя выгорело здание.