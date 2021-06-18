В метро Киева сегодня, 18 июня, на станции Золотые ворота загорелась проводка. Возгорание потушили с помощью тряпки на швабре.

Видео происшествия опубликовал Телеграм-канал Киев Оперативный.

— Техника пожаротушения в столичной подземке просто поражает. Киев, станция метро Золотые Ворота, — говорится в подписи к видео.

Сообщается, что возгорание произошло около 07:30 на пересадочном узле со станции Театральная.

На кадрах записи видно, как работник метро и при помощи швабры с тряпкой потушил огонь.

Ранее сообщалось, что на одном из предприятий Николаева из-за обогревателя выгорело здание.