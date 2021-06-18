Пророссийские боевики из самопровозглашенной республики «ДНР» нашли себе новую заложницу — беременную Оксану Паршину, которую они обвинили в шпионаже в пользу Украины.

Об этом передает «Медийная инициатива за права человека».

Женщину задержали на 10-месяце беременности 14 мая, когда она направлялась к родственнице. Ее захватили на контрольном пункте «Мариновка», находящимся в руках террористов. Женщину высадили из автобуса под предлогом проверки документов. При этом ей пообещали, что помогут сесть на следующий рейс, когда все бюрократические процедуры будут соблюдены, однако дальше ее не отпустили.

— Но этого не произошло. За сутки она просто исчезла. Утром следующего дня ее привезли в квартиру матери на обыск. Изъяли компьютер, на котором, как говорят родные, было больше пыли, чем информации, и религиозную литературу матери, — рассказывают правозащитники.

Длительное время родные не обладали информацией, где удерживают беременную женщину, так как показания боевиков разнились. Сперва они утверждали, что ее держали в помещении так называемого «Министерства государственной охраны», а потом в «изоляторе временного содержания».

Однако после истечения допустимого периода административного ареста Оксану Паршину не отпустили домой, вместо этого ей начали «шить дело» по шпионажу и бросили в СИЗО.

— Мы очень надеялись, что представители «МГБ» выяснят все обстоятельства, признают, что ошибались, и отпустят. Но этого пока не произошло, несмотря на беременность, — сообщил один из родственников задержанной.

Напомним, боевики самопровозглашённой «ЛНР»‎ пустили бронетехнику по кладбищу в оккупированном Перевальске в 40 километрах от Луганска. Танк уничтожил ряд могильных плит и осквернил землю.