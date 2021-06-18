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В инклюзивном классе киевской школы №58 педагог подняла руку на ученика с инвалидностью на глазах у одноклассников. Она нанесла несколько ударов по лицу ребенка, предварительно сильно толкнув мальчика.
Нардеп от фракции Слуга Народа Павел Сушко предал инцидент огласке.
По словам парламентария, доказательства избиений ему прислал асистент воспитательницы в столичной школе №58. На опубликованной записи отчетливо видно, что женщина проявляет насилие к ребенку: хватает его за руку, удерживает, наносит удары по рукам и лицу. Периодически другие дети подходили к «педагогу», однако она игнорировала их.
— Этот возмутительный случай произошел в инклюзивном классе киевской школы №58. В этом классе учатся двое детей с инвалидностью. Учитель не находит другой подход и общий язык с ребенком с расстройствами аутистического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию, — рассказал Павел Сушко.
По словам нардепа, это не первый случай с проявлением насилия от воспитательницы, однако она все равно продолжала работать в учебном заведении.
По факту преступления готовится заявление в полицию, чтобы педагога притянули к ответственности за издевательство над детьми.
Напомним, в Николаеве полицейские расследуют обстоятельства причинения телесных повреждений ребенку.
В инклюзивном классе киевской школы №58 педагог подняла руку на ученика с инвалидностью на глазах у одноклассников. Она нанесла несколько ударов по лицу ребенка, предварительно сильно толкнув мальчика.
Нардеп от фракции Слуга Народа Павел Сушко предал инцидент огласке.
По словам парламентария, доказательства избиений ему прислал асистент воспитательницы в столичной школе №58. На опубликованной записи отчетливо видно, что женщина проявляет насилие к ребенку: хватает его за руку, удерживает, наносит удары по рукам и лицу. Периодически другие дети подходили к «педагогу», однако она игнорировала их.
— Этот возмутительный случай произошел в инклюзивном классе киевской школы №58. В этом классе учатся двое детей с инвалидностью. Учитель не находит другой подход и общий язык с ребенком с расстройствами аутистического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию, — рассказал Павел Сушко.
По словам нардепа, это не первый случай с проявлением насилия от воспитательницы, однако она все равно продолжала работать в учебном заведении.
По факту преступления готовится заявление в полицию, чтобы педагога притянули к ответственности за издевательство над детьми.
Напомним, в Николаеве полицейские расследуют обстоятельства причинения телесных повреждений ребенку.