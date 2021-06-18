На Луганщине правоохранители пресекли сложную систему контрабанды, благодаря которой злоумышленники перекидывали крупные партии контрафактных сигарет из России в Украину.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Задержание грузовика ЗИЛ с 193 ящиками контрафактных сигарет увенчало длительную операцию. Машина была оборудована для перевозки контрабанды из РФ в Луганскую область.

Задержанию предшествовала попытка контрабандиста подкупить пограничников за 500 долларов, чтобы те не заметили движение тяжеловоза. Для виду правоохранители дали свое согласие, после чего ночью поймали злоумышленников на горячем.

Во время операции были задержаны 4 контрабандиста и конфискованы 193 ящика сигарет.

Продолжаются следственные действия для раскрытия всей сети.

Напомним, пограничники Черновицкого отряда сообщили о факте незаконного пересечения государственной границы Украины самолетом из Румынии.