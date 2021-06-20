В Киеве задержали криминального авторитета по прозвищу «Дед». Его трижды депортировали из Украины, а в последний раз — запретили въезд на 15 лет.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Речь идет о 56-летнем гражданине Армении, который был неоднократно судим. Он отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях в Херсонской и Львовской областях, где имел статус так называемого «смотрящего».

В феврале 2019 Ужгородский горрайонный суд принял решение о выдворении злоумышленника за пределы Украины. Однако уже через два месяца «Дед» вернулся в страну, после чего его снова задержали.

Во второй раз его выдворили в августе 2019 года с запретом въезда на пять лет. Сменив имя, «Дед» вернулся в Украину самолетом уже в октябре 2019 года. Несколько месяцев спустя правоохранители разоблачили злоумышленника.

Третье выдворение «авторитета» произошло в июле 2020-го. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года.

Оперативники получили информацию об очередной попытке незаконного возвращения «авторитета» в Украину через пункт пропуска Волынской таможни.

Вчера, 18 июня, правоохранители задержали «Деда» на основании решения суда. «Авторитет» помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в Украине с последующим принудительным выдворением.

Напомним, осенью прошлого года члены международной неонацистской группировки прибыли в Украину для вербовки людей. Их депортировали и запретили въезд в страну.