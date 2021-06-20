В аннексированном Крыму выросло до двух количество людей, пропавших без вести из-за наводнения в курортной Ялте.

Число пострадавших увеличилось до 24 человек, сообщает ТАСС.

— 24 пострадавших, двое пропавших без вести и один погибший. Туристов среди них нет, и травмы легкие все, — говорится в сообщении.

При этом указано, что пик наводнения в Ялте пройден. Остаются точечные подтопления, в том числе в двух местах ситуация сложная. Речь идет о поселке Кореиз, где идет большой поток воды с гор, и в районе улиц Кривошты и Вергасова, где река Быстрая вышла из берегов и подтапливает подвалы многоквартирных домов. Местные жители эвакуируются.

В целом за сутки количество подтопленных домов в Крыму сократилось почти в 10 раз — с 426 до 38. Подтопленными остаются 38 домовладений на территории шести муниципальных образований (Керчь, Феодосия, Ялта, Ленинский, Кировский, Советский районы).

Для ликвидации последствий подтоплений привлечены почти 2,3 тысяч человек, около 420 единиц техники, плавсредства и мотопомпы.

Ранее руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от наводнения в Ялте катастрофическим.