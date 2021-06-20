Власти Киева вводят ограничения на въезд большегрузного транспорта в город из-за высокой температуры воздуха.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация в воскресенье, 20 июня.

— В Киеве с 14:00 20 июня ограничивают въезд для большегрузного автотранспорта в город в связи с жарой. В частности, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, — говорится в сообщении.