В Польше восемь патрульных участвовали в задержании украинца, который при этом активно сопротивлялся. После борьбы и применения спецсредств буйного гостя удалось усадить в машину, но он вырвался и сбежал.

Об этом пишет польское издание Fakt.

Польские правоохранители отреагировали на вызов: в одном из районов Варшавы машина едва не сбила мужчину с ребенком.

Водитель активно сопротивлялся задержанию и даже обрызгал полицию из огнетушителя, его удалось утихомирить только при помощи спецсредств. Когда задержанного наконец-то получилось посадить в автомобиль патрульных, он вырвался с руками в наручниках и побежал по улице, пока его не поймали силами нескольких полицейских.

Окончательно успокоить возбужденного мужчину удалось в больнице, где ему сделали инъекцию успокоительного. Кровь 36-летнего гражданина Украины отправили на экспертизу, при этом полицейские отметили признаки наркотического аффекта.

Напомним, 14 июня, в Николаеве водитель автомобиля Ford спровоцировал 18 аварий на дороге, после чего его задержали. У 36-летнего мужчины выявили явные признаки наркотического опьянения.