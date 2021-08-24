Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал, что во время эвакуации украинцев из аэропорта Кабула неизвестные вооруженные люди захватили украинский самолет.
Об этом пишет Громадське радио.
— Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта, — рассказал Евгений Енин.
Он отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста».
22 августа в Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана. Вернулся 31 украинец.
представители террористического движения Талибан, которое сейчас контролирует власть в Афганистане, заявили, что страны Запада должны завершить эвакуацию из Кабула своих граждан до 31 августа, и пригрозили «последствиями».
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Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал, что во время эвакуации украинцев из аэропорта Кабула неизвестные вооруженные люди захватили украинский самолет.
Об этом пишет Громадське радио.
— Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта, — рассказал Евгений Енин.
Он отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста».
22 августа в Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана. Вернулся 31 украинец.
представители террористического движения Талибан, которое сейчас контролирует власть в Афганистане, заявили, что страны Запада должны завершить эвакуацию из Кабула своих граждан до 31 августа, и пригрозили «последствиями».