Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал, что во время эвакуации украинцев из аэропорта Кабула неизвестные вооруженные люди захватили украинский самолет.

Об этом пишет Громадське радио.

— Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта, — рассказал Евгений Енин.

Он отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста».

22 августа в Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана. Вернулся 31 украинец.

представители террористического движения Талибан, которое сейчас контролирует власть в Афганистане, заявили, что страны Запада должны завершить эвакуацию из Кабула своих граждан до 31 августа, и пригрозили «последствиями».