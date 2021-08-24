В Николаеве неизвестные утроили дрифт на кольце в микрорайоне Намыв.

Видео инцидента опубликовывали в группе «Намыв».

Экстремальный заезд произошёл ночью, при этом точную дату автор видео не указывает.

— На Намыве опять устроили дрифт. Где полиция? — сказано в сообщении.

Официального комментария пресс-службы полиции еще не было.

Ранее на Софийской площади проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны. При этом городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок.