В Николаеве неизвестные утроили дрифт на кольце в микрорайоне Намыв.
Видео инцидента опубликовывали в группе «Намыв».
Экстремальный заезд произошёл ночью, при этом точную дату автор видео не указывает.
— На Намыве опять устроили дрифт. Где полиция? — сказано в сообщении.
Официального комментария пресс-службы полиции еще не было.
Ранее на Софийской площади проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны. При этом городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок.
В Николаеве неизвестные утроили дрифт на кольце в микрорайоне Намыв.
Видео инцидента опубликовывали в группе «Намыв».
Экстремальный заезд произошёл ночью, при этом точную дату автор видео не указывает.
— На Намыве опять устроили дрифт. Где полиция? — сказано в сообщении.
Официального комментария пресс-службы полиции еще не было.
Ранее на Софийской площади проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны. При этом городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок.