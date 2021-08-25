Вечером 24 августа на проспекте Богоявленском в Николаеве столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2108. В результате аварии пострадали два человека.

Об этом пишут НовостиN.

ВАЗ, двигавшийся по проспекту со стороны улицы Южной в направлении Космонавтов, на перекрестке начала поворачивать налево, на улице Васляева, не пропустив при этом мотоцикл, ехавший во встречном направлении прямо.

После столкновения двухколесное транспортное средство буквально разорвало на части — от места ДТП он отлетел еще примерно на 200 метров.

В результате аварии пострадали мотоциклист и его пассажирка — в тяжелом состоянии их госпитализировали прибывшие автомобили «скорой».

Как написала жительница Николаева Марина Соловьева в своем Instagram, пострадавшим мотоциклистом является спортсмен и тренер ММА Давид Мирзоян. Сейчас он находится в реанимации.

«Давида доставили в реанимацию в БСМП. Всю ночь боролись в реанимации за него. Мотоцикл разорвало на части, спасибо, что живой. Его оперировали всю ночь до утра... Сейчас идёт речь об сохранении руки. Это страшно! Ребята, кто может давайте помогать ему, прошу», — написала она.

Номер карты Монобанка для помощи (Марина Соловьева) — 4441 1144 4286 0902

Номер карты Приватбанк (Данил Лысенко) — 5168 7450 1535 8945.

Напомним, жительница Николаева, мать двоих детей Вита Николаева нуждается в срочной финансовой помощи для гистологического обследования костного мозга в Стамбуле.