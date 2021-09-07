Во вторник, 7 сентября, около 8 утра в Вознесенске Николаевской области на перекрестке улицц Берегового и Черняховского авто Вознесенского городского головы Евгения Величко столкнулось с пассажирским автобусом.

Об этом пишет Вознесенський Вісник.

СМИ указывает, что «мужчина по имени Виталий заявил, что за рулем был он, а не городской голова».

— Каким образом авто Евгения Величко оказалось у него, он комментировать отказался и просил не фотографировать обстоятельства происшествия. Мы обратились за комментарием в отдел связей с общественностью при городском совете, там комментируют состояние городского головы как удовлетворительное, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сказано в сообщении.

Позднее сам мэр подтвердил факт того, что он был за рулем.

— Рассказывает, что ДТП произошло во время того, как он ехал за секретарем совета Викторией Бальцер. В момент поворота солнце ослепило глаза и поэтому он не заметил автобуса, — указало СМИ.

Стоит отметить, что номерные знаки с машины были сняты, в полиции не зафиксированли обращений по поводу ДТП.

— Это вызывает подозрение, ведь свидетели сообщают, что полиция была на месте происшествия до этого. По состоянию на 9:50 автомобиль полицейских снова зафиксирована на месте ДТП, но уже без авто Евгения Величко, — отметили местные журналисты.

Напомним, 18 июля в пгт Казанка Николаевской области произошло ДТП при участии 16-летнего велосипедиста и 64-летнего водителя УАЗ.