Правоохранители начали уголовное производство по факту автомобильной аварии с участием Вознесенского городского головы Евгения Величко.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, во вторник, 7 сентября, около 8 утра в Вознесенске Николаевской области на перекрестке улиц Берегового и Черняховского авто Евгения Величко Volkswagen Passat столкнулось с пассажирским автобусом.

В полиции отмечают, что все обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

В результате ДТП травмировался мэр Вознесенска, руководитель автобуса не пострадал. Также выяснилось, что в салоне автобуса находились дети, их до приезда полицейских забрали взрослые. По предварительной информации, с детьми все в порядке.

Событие квалифицированы по признакам части 1 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Напомним, 4 сентября в Одесской области произошел конфликт на месте ДТП, который перерос в стрельбу. В результате инцидента один человек получил ранение в живот.